Футбольная «Калуга» проведет первый домашний матч

Днем в субботу, 8 апреля, футбольный клуб «Калуга» впервые сыграет на домашнем поле в рамках весенней части первенства России.

Матч с курским «Авангардом» начнется в 14:00 на площадке «Орбита» (Грабцевское шоссе, 93).

За вход на игру придется отдать 100 рублей.

Для болельщиков также организуют автобус от сквера Мира, сбор там начнется в 12:45.

Турнирная таблица по состоянию на 7 апреля.

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