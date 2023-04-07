Футбольная «Калуга» проведет первый домашний матч
Днем в субботу, 8 апреля, футбольный клуб «Калуга» впервые сыграет на домашнем поле в рамках весенней части первенства России.
Матч с курским «Авангардом» начнется в 14:00 на площадке «Орбита» (Грабцевское шоссе, 93).
За вход на игру придется отдать 100 рублей.
Для болельщиков также организуют автобус от сквера Мира, сбор там начнется в 12:45.
Турнирная таблица по состоянию на 7 апреля.
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