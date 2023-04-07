Хоккеисты «Калуги» одержали первую международную победу

Юниорская хоккейная команда «Калуга» вернулась из Беларуси. В первом товарищеском матче наша команда уступила ровесникам из минского «Динамо» со счетом 1:5. А вот во втором поединке калужане добились победы, сообщили 7 апреля в региональном министерстве спорта.

Со счетом 6:5 была обыграна команда спортивной школы олимпийского резерва имени Руслана Салея.

Скоро калужские хоккеисты выйдут уже на родной лед. 9 апреля в 14:00 в спортивной школе «Космос» начнется матч «Калуга» - ХК «Маршал» (Жуков) в рамках Кубка губернатора Калужской области среди взрослых команд.

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