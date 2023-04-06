Сверхмарафон Гагарин – Калуга пройдет ко Дню космонавтики

В ближайшую субботу, 8 апреля, стартует двухдневный легкоатлетический сверхмарафон «Гагарин - Калуга», посвященный 62-й годовщине первого полета Юрий Гагарина в космос, рассказали в региональном министерстве спорта.

Участники преодолеют дистанцию 190 километров.

В 10:00 легкоатлеты стартуют в селе Клушино на площади Юрия Гагарина и побегут по маршруту: Гагарин – Бородино – Можайск – Верея.

9 апреля сверхмарафон продолжится в 10:00 по маршруту Верея – Медынь – Калуга.

Финишируют легкоатлеты в Калуге в 17:00 у музея космонавтики.

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