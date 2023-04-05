Калужские спортсмены привезли 12 медалей с соревнований по кикбоксингу

На днях в Ярославле прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу. Турнир стал успешным для калужских спортсменов, сообщили в среду, 5 апреля, в региональном министерстве спорта.

На счету представителей сборной Калужской области 12 наград, 5 из них – золотые.

Первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Андрей Макаров (спортшкола олимпийского резерва «Вымпел», Калуга), Ксения Ганфельд («Академия единоборств», Обнинск), Даниил Окладной (спортшкола олимпийского резерва «Держава», Обнинск) и воспитанники спортивной школы «Лидер» (Таруса) Егор Королев и Максим Белый.

Серебро в копилке Андрея Архипова (СШОР «Вымпел») и воспитанников СШОР «Державы» Алены Роговой и Миланы Борисовой.

Бронзовые медали - у воспитанников «Вымпела» Маммада Маммадова, Софьи Кононенко, Валерии Синицыной и Эмилии Пыриковой.

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