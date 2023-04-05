Хоккеисты «Калуги» проиграли первый международный матч

В последние дни большое количество калужан оказалось в Минске. В воскресенье туда отправился с делегацией губернатор Калужской области Владислав Шапша, в понедельник спектакль играл Калужский драмтеатр, а во вторник настала очередь спортсменов.

Юниоры из хоккейного клуба «Калуга» провели свой первый международный матч. В соперниках был минский клуб «Динамо-Джуниверс».

Белорусы оказались сильнее, победив со счетом 5:1. Единственную шайбу в составе «Калуги» забросил Денис Ромадин. Причем он открыл счет, но дальше успех сопутствовал хозяевам.

Полную запись матча смотрите здесь:

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