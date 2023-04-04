Футбольная «Калуга» стартовала с победы

На выходных футбольный клуб «Калуга» с победы стартовал в весенне-летней части сезона второй лиги.

На выезде наша команда нанесла поражение «Металлургу» из Липецка – 2:0.

Дублем в составе калужан отметился Иван Хлебородов.

Следующий матч «Калуга» проведет на домашнем поле 8 апреля против «Авангарда» из Курска. Но играть будет не в Анненках, а на Грабцевском шоссе.

Турнирная таблица.

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