Калужский горнолыжник выиграл две медали на «Празднике Севера»

В понедельник, 3 апреля, в городе Полярные Зори Мурманской области завершились соревнования по горнолыжному спорту в рамках 88-го традиционного «Праздника Севера». Спортсмены 2006 года рождения и старше боролись за пьедестал в двух дисциплинах - слалом-гигант и слалом.

На старт вышли более 50 спортсменов из Калуги, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кировска, Деденево и Мончегорска, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» в Калуге Артем Жоголев завоевал золотую медаль в слаломе и «бронзу» в слаломе-гиганте.

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