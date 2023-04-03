Калужанин выиграл первенство России по стоклеточным шашкам

В Ижевске в минувшее воскресенье завершилось первенство России по стоклеточным шашкам, в котором приняли участие 108 претендентов на медали из 14 регионов.

В возрастной группе до 27 лет среди юниоров в классической игре мастер спорта России из Калуги Антон Бурсук (на фото в центре) набрал в ходе состязаний 10 очков и стал победителем первенства.

Кроме того, в «блице» наш спортсмен завоевал бронзовую медаль, сообщили 3 апреля в региональном министерстве спорта.

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