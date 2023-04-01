Футбольный клуб «Калуга» проведет первый официальный матч в году

В воскресенье, 2 апреля, возобновится сезон во Второй лиге чемпионата России.

Сегодня наша команда отправилась в Липецк.

В воскресенье калужане сразятся с местной командой «Металлург».

Липчане идут на третьем месте. Калужане располагаются на шестом месте.

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