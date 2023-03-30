Футбольный клуб «Калуга» объяснил, почему не будет играть в Анненках

В ближайшее воскресенье, 2 апреля, футбольный клуб «Калуга» начнет весеннюю часть сезона. А ближайший домашний поединок состоится 8 апреля. Играть калужане будут на стадионе «Орбита» на Грабцевском шоссе, 93.

В четверг, 30 марта, «Калуга» опубликовало разъяснение своего генерального директора Олега Митрофанова, почему игры будут проводится не в Анненках:

- Действие сертификата на поле в «Анненках» завершилось в декабре 2022 года. Приезжала комиссия от РФС. Проверяла состояние футбольного газона. Он в принципе в удовлетворительном состоянии. Совсем другое дело – подушка под газоном. За 13 лет эксплуатации она порядкам подсела. Мы ее, конечно, ремонтировали в 2018 году. Но это был просто ремонт. В апреле 2022 года мы проводили масштабную работу по завозу недостающего резинового гранулята в Анненках. Но основание поля все равно не соответствует требованиям Российского футбольного союза. Комиссия давала нам срок до декабря 2022 года. Зимой, естественно, работы на поле делать никто не будет. Поэтому выбор пал на «Орбиту». А почему мы ничего делали весной, летом и осенью 2022 года в Анненках? Потому что поле очень загружено. Там тренируется много детей, проходят турниры, соревнования. Невозможно было сделать ремонт без ущерба для спортивной школы по футболу «Калуга».

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