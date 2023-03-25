Калужская лыжница остановилась в шаге от медали на чемпионате России
В Тюмени завершается национальный чемпионат по лыжным гонкам. На трассу в конце сезона вышли самые именитые спортсмены нашей страны.
Медали выигрывают такие олимпийские чемпионы и прославленные лыжники, как Наталья Непряева, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
Не затерялась в этом сильнейшем составе спортсменов калужанка Майя Якунина.
Наша лыжница заняла восьмое место на 10-километровке свободным ходом и 15-километровым скиатлоне.
А в командном спринте Якунина остановилась в шаге от пьедестала победы. Майя заняла четвертое место.
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