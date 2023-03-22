Калужский богатырь выиграл серебряную медаль на чемпионате России

В Челябинске завершился чемпионат России по пауэрлифтингу среди слепых спортсменов.

В борьбе за медали в финале приняли участие 58 участников из 18 регионов нашей страны, сообщили в среду, 22 марта, в министерстве спорта Калужской области.

В весовой категории 110 килограммов представитель спортивно-адаптивной школы Калужской области «Эверест» Константин Сурнин завоевал серебряную медаль с результатом 510 кг.

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