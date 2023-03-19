Волейболисты из Калужской области выиграли четыре матча

В Майкопе завершился одиннадцатый тур Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. Прошли восемь матчей.

Волейбольный клуб «Обнинск», который представляет в этом турнире Калужскую область, набрал максимальное количество очков.

Наши спортсмены победили по два раза команду «Динамо-МГТУ» из Майкопа и волейболистов из Краснодарского края.

Таким образом, волейбольный клуб «Обнинск» занял первое место на предварительном этапе. Коллектив из Калужской области имеет все шансы, чтобы подняться в Высшую лигу «А».

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