16-летний калужанин сенсационно выиграл серебро на первенстве России по горным лыжам

На первенстве России по горнолыжному спорту, которое проходит в городе Елизово Камчатского края, 16-летний Дмитрий Чудный из Калуги выиграл серебро в скоростном спуске. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» на одном из отрезков разогнался до рекордных 140 км/ч.

Ранее в Южно-Сахалинске на этапе Кубка России отличился другой калужский горнолыжник Александр Андриенко.

Выступление Дмитрия Чудного.

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