В Калуге создадут новый волейбольный клуб

На базе кампуса МГТУ имени Баумана в Калуге, который планируется открыть в сентябре, создадут волейбольный клуб. Об этом в четверг, 16 марта, по итогам встречи с ректором университета Михаилом Гординым рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- У калужской «Бауманки» и нашего региона в целом сильные традиции в этом виде спорта, - заявил глава региона. - Так что обязательно поддержим.

В какую лигу планируется заявить команду, пока не уточняется.

Стоит отметить, что нынешний министр спорта Калужской области Олег Сердюков приехал к нам из Белгорода, где базируются одни из сильнейших волейбольных команд России. Сам Сердюков ранее работал в клубе «Белогорье» - восьмикратном чемпионе страны.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.