Судью из Калуги наказали за ошибки в матче «Зенит» - «Динамо»

Единственный калужский судья в российской футбольной премьер-лиге Евгений Кукуляк временно лишится назначений на матчи сильнейшего дивизиона. Это связано с ошибками в матче Кубка России между «Зенитом» и «Динамо», сообщило в четверг, 16 марта, издание sports.ru со ссылкой на главу департамента судейства Павла Каманцева.

Экспертно-судейская комиссия признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Каманцев пояснил, что калужский судья имеет низкий рейтинг, поэтому в ближайшее время сможет работать только в Первой лиге – втором по силе российском футбольном дивизионе.

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