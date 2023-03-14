В Калуге сезон зимнего купания завершится 15 марта
В среду, 15 марта, в Калуге завершится сезон зимних купаний.
Члены совета ветеранов спорта соберутся на сероводородных озерах в 12:00, чтобы окунуться в холодную воду, сообщили в министерстве спорта Калужской области.
- Желающих принять участие ждут баня, чаепитие и хорошее настроение, - заявили в Минспорта.
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