Калужский горнолыжник занял второе место в зачете Кубка России
В Южно-Сахалинске на днях завершился заключительный этап Кубка России по горнолыжному спорту.
Представляющий Калужскую область Александр Андриенко в слаломе-гиганте занял первое место, сообщили 13 марта в министерстве спорта региона.
По сумме всех выступлений на этапах Кубка страны по слалому-гиганту Андриенко занял второе место.
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