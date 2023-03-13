Калужский горнолыжник занял второе место в зачете Кубка России

В Южно-Сахалинске на днях завершился заключительный этап Кубка России по горнолыжному спорту.

Представляющий Калужскую область Александр Андриенко в слаломе-гиганте занял первое место, сообщили 13 марта в министерстве спорта региона.

По сумме всех выступлений на этапах Кубка страны по слалому-гиганту Андриенко занял второе место.

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