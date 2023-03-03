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В Калуге родители юных фигуристов завалили губернатора жалобами

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 03.03.2023 15:16 1 2965
В Калуге родители юных фигуристов завалили губернатора жалобами

Родители юных фигуристов Калуги пожаловались губернатору на запрет отработки упражнений во время массовых катаний во Дворце спорта. Параллельно выявилась и вторая проблема – отсутствие хореографа в спортшколе «Космос». Глава региона поручил министру спорта оперативно разобраться в каждой ситуации, сообщили в пятницу, 3 марта, в правительстве Калужской области.

Пути решения чиновники искали накануне вместе с родителями и руководством «Космоса» и «Центрального».

- Спортшколе министр поручил проработать кадровый вопрос с колледжем культуры, - пояснили в правительстве. - Предложение может заинтересовать и студентов, и выпускников, а в будущем можно ждать на работу целевиков. Специалист в «Космосе» должен появиться не позднее 1 сентября.

А для индивидуальной отработки упражнений во Дворце спорта до 10 марта введут услугу «спортивное катание для фигуристов». Руководству «Центрального» поручено изучить опыт других регионов по работе ледовых арен. График для «подкаток» фигуристов будет гибким и не помешает участникам массовых катаний, обещают власти.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 03.03.2023 15:16 1 2965
Тэги: спорт
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