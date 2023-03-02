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Девятую победу подряд калужские хоккеисты одержали с разгромным счетом 8:4

Владимир Кравчук. Фото Александра Зерцалова
Опубликовано: 02.03.2023 16:35 0 418
Девятую победу подряд калужские хоккеисты одержали с разгромным счетом 8:4

В городе Железногорск Курской области прошел поединок Юниорской хоккейной лиги-Б. Местная команда «Атом» принимала на своей площадке ХК «Калуга».

В первом периоде счет открыли наши спортсмены. Шайбу в ворота курян забросил Эдуард Фирсаков. «Атом» до перерыва сравнял счет.

Во втором игровом отрезке сильнее оказались калужане. Хозяева забросили лишь одну шайбу, на что наша команда ответила дублем Артема Бассауэра.

Третий период получился крайне событийным. Калужские хоккеисты смогли увеличить свое преимущество. В ворота «Атома» подопечные Александра Кудинова отправили пять шайб. Дублями отметились Иван Наумов и Денис Ромадин. Еще один гол на свой счет записал Сергей Семенов.

Куряне смогли лишь сделать счет более или менее приличным. 8:4 – девятая подряд победа на выезде хоккейного клуба «Калуга».

- Игра была очень тяжелой. Много травмированных. Наш капитан получил повреждение, - отметил после матча главный тренер ХК «Калуга» Александр Кудинов. - Два периода шла борьба. А в третьем нашим хоккеистам удалось поднажать. Мы довели дело до победы. Всеми ребятами я доволен. Они молодцы. Готовимся к следующим матчам.

Во втором круге ЮХЛ-Б калужане еще не проиграли ни одного матча. Наша команда делит второе место с владимирскими «Русичами». При этом у калужан есть один матч в запасе.

Как мы уже сообщали, 8 марта пройдет заключительная домашняя игра для наших хоккеистов. Калужане в 14:00 выйдут на лед дворца спорта «Центральный» вместе с рязанской командой «Олимпийский».

Видео голов ХК «Калуга» смотрите в нашем телеграм-канале.

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Владимир Кравчук. Фото Александра Зерцалова
Опубликовано: 02.03.2023 16:35 0 418
Тэги: спорт хоккей
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