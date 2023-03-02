Футбольный клуб «Калуга» опубликовал список новичков

В четверг, 2 марта, футбольный клуб «Калуга» сообщил об изменениях в составе команды, которые произошли во время зимнего перерыва.

Пришли: Павлоградский (СШ по футболу «Калуга»), Ковалев («Салют»), Илюхин («Арсенал-2»), Шадура («Динамо-М» Барнаул), Липаев (СШ по футболу «Калуга»), Оленев («Динамо» Брянск), Сидоренков («Спартак-м» Москва), Еремин («Ростов-м»).

Ушли: Ермилов (без клуба), Доев («Алания Владикавказ-2»), Мухин (ФК «Строгино»), Гончаров (без клуба), Солодаренко («Зенит» Пенза), Кудинов («Знамя»), Романюк (без клуба).

- Изменения в составе еще могут быть, - рассказали в команде.

Весенне-летняя часть сезона стартует в апреле.

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