В среду, 1 марта, в Калуге закрылся бесплатный каток на площади Старый Торг. Он проработал два месяца.

Последним днем, когда калужане могли покататься напротив Гостиных рядов, стало 28 февраля.

Ранее власти Калуги заявляли, что каток за январь и февраль принял около 30 тысяч посетителей.

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