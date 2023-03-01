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В Калуге закрылся бесплатный каток на площади Старый Торг

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.03.2023 11:58 1 394
В Калуге закрылся бесплатный каток на площади Старый Торг

В среду, 1 марта, в Калуге закрылся бесплатный каток на площади Старый Торг. Он проработал два месяца.

Последним днем, когда калужане могли покататься напротив Гостиных рядов, стало 28 февраля.

Ранее власти Калуги заявляли, что каток за январь и февраль принял около 30 тысяч посетителей.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.03.2023 11:58 1 394
Тэги: спорт общество
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