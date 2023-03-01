Билеты на последний матч хоккейной «Калуги» расхватали за один день

В следующую среду, 8 марта, в Калуге пройдет последний в этом сезоне домашний матч хоккейной команды «Калуга» в рамках юниорской лиги.

На катке Дворца спорта наши игроки встретятся с клубом «Олимпийский» из Рязани.

Бесплатные билеты на этот матч в кассах Дворца спорта начали раздавать 28 февраля. И к вечеру вторника они уже закончились.

- Билетов уже нет, - сообщили нам в кассе Дворца спорта 1 марта.

Подробнее о хоккейном буме в Калуге мы рассказывали в этой статье.

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