Билеты на последний матч хоккейной «Калуги» расхватали за один день
В следующую среду, 8 марта, в Калуге пройдет последний в этом сезоне домашний матч хоккейной команды «Калуга» в рамках юниорской лиги.
На катке Дворца спорта наши игроки встретятся с клубом «Олимпийский» из Рязани.
Бесплатные билеты на этот матч в кассах Дворца спорта начали раздавать 28 февраля. И к вечеру вторника они уже закончились.
- Билетов уже нет, - сообщили нам в кассе Дворца спорта 1 марта.
Подробнее о хоккейном буме в Калуге мы рассказывали в этой статье.
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