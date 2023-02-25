Калужские футболисты сыграли вничью
Футбольный клуб «Калуга» провел контрольный матч на тренировочном сборе в Крымске.
В субботу, 25 февраля, наши спортсмены сыграли с командой «Кубань Холдинг», которая также выступает во Втором дивизионе.
Встреча завершилась нулевой ничьей.
Сразу после поединка калужане отправятся домой.
Свой первый официальный поединок наша команда проведет 2 апреля.
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