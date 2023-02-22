«Лыжню России» в Калужской области перенесли на 4 марта
«Лыжня России» в Калужской области назначена на субботу, 4 марта. Об этом сообщили в среду в региональном министерстве спорта.
Ранее соревнования были запланированы на 11 февраля, но их не смогли провести из-за дефицита снега.
В Калуге массовая лыжная гонка пройдет на территории конно-спортивной школы в Анненках. Ожидается около 3000 участников.
В нашем регионе такие соревнования пройдут 41-й раз.
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