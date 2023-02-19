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Минспорта Калужской области просит вернуть лишние билеты на хоккейный матч

Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 19.02.2023 12:00 0 379
Минспорта Калужской области просит вернуть лишние билеты на хоккейный матч

В среду, 22 февраля, юниоры ХК «Калуга» сыграют с командой «Россошь» из Воронежской области. Предстоящая игра вызвала ажиотажный спрос на бесплатные билеты, которые закончились в кассе дворца спорта «Центральный».

Министерство спорта Калужской области попросило калужан не лениться возвращать билеты.

- Но ВПЕРВЫЕ по билетам! Просим калужан брать ровно столько билетов, сколько реально человек пойдёт, - сказали в региональном минспорта. - А если по какой-либо причине остаются лишние билеты, то сдать их в кассу дворца спорта. Помните: вернув лишний билетик, вы можете осчастливить ближнего, который мечтает посмотреть хоккей, но не смог получить билет ранее.

Напомним, начало матча в 18:00, вход свободный, но в кассе нужно взять бесплатный билет.

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Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 19.02.2023 12:00 0 379
Тэги: хоккей калуга юниоры
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