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В Калуге разобрали все билеты на хоккей

Опубликовано: 17.02.2023 16:32 0 449
В Калуге разобрали все билеты на хоккей

22 февраля в 18:00 пройдет очередной матч Юниорской хоккейной лиги-Б. Встреча состоится на ледовой арене Дворца спорта «Центральный».

Хоккейный клуб «Калуга» встретится с командой «Россошь» из Воронежской области.

На эту встречу впервые будут пускать зрителей по билетам. Они бесплатно распространялись в кассах дворца спорта с 14 февраля.

Но задолго до начала матча билеты закончились. Эту информацию нам подтвердили 17 февраля во Дворце спорта «Центральный».

Напомним, что трибуны ледовой арены вмещают 3000 зрителей. Как нам пояснили в минспорта региона, столько же и было распространено билетов. 

Хоккейный клуб «Калуга» идет на третьем месте турнирной таблице в ЮХЛ-Б.

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Опубликовано: 17.02.2023 16:32 0 449
Тэги: спорт хоккей
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