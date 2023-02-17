В Калуге разобрали все билеты на хоккей

22 февраля в 18:00 пройдет очередной матч Юниорской хоккейной лиги-Б. Встреча состоится на ледовой арене Дворца спорта «Центральный».

Хоккейный клуб «Калуга» встретится с командой «Россошь» из Воронежской области.

На эту встречу впервые будут пускать зрителей по билетам. Они бесплатно распространялись в кассах дворца спорта с 14 февраля.

Но задолго до начала матча билеты закончились. Эту информацию нам подтвердили 17 февраля во Дворце спорта «Центральный».

Напомним, что трибуны ледовой арены вмещают 3000 зрителей. Как нам пояснили в минспорта региона, столько же и было распространено билетов.

Хоккейный клуб «Калуга» идет на третьем месте турнирной таблице в ЮХЛ-Б.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.