Калужские хоккеисты одолели аутсайдера лишь в серии буллитов

В Юниорской хоккейной лиге-Б 16 февраля прошли очередные матчи. Болельщики из нашего региона следили за поединком в Орле.

Местная команда «Ледовое поколение», которая располагается в нижней части турнирной таблице, встречалась с хоккейным клубом «Калуга».

Наши спортсмены на протяжении всего матча владели инициативой. Но вратарь из Орла раз за разом спасал свою команду. Более того, «Ледовое поколение» во втором периоде даже открыло счет.

Калужане восстановили статус-кво в третьем игровом отрезке. Денис Ромадин сравнял счет.

Исход встречи был решен в серии послематчевых буллитов. Их лучше исполнили калужане, которые и добились итоговой победы.

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