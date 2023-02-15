Хоккеисты «Калуги» отправились на игру в Орел

Игроки хоккейного клуба «Калуга» отправились на автобусе в Орел, где 16 февраля в рамках Юниорской лиги сыграют с местной командой «Ледовое побоище». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

- Сейчас в турнирной таблице наши ребята занимают третью строчку, уступая всего два очка командам «Русичи» и «Созвездие», - пояснили в Минспорта. - Ранее наша команда после победы во Владимире поднялась на второе место, но учитывая меньшее количество игр, на данный момент мы снова на третьем. Окончательно расставит все точки в этой ситуации наш завтрашний матч в Орле.

А 22 февраля на домашней арене Дворца спорта «Калуга» встретится на льду с клубом «Россошь» из одноименного города Воронежской области. Вход будет свободным, но зрителям нужно предварительно получить бесплатные билеты в кассе Дворца спорта.

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