Калужанин отправится на первенство мира в Румынии

В городе Армавир завершилось первенство России по самбо. В соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов.

Успешно выступал на этом турнире калужанин Владимир Досяк. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юность» стал сильнейшим в весовой категории свыше 98 килограммов.

После этой победы Владимир получил право в составе сборной России выступить на первенстве мира. Соревнования пройдут в октябре в Румынии.

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