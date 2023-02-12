Футбольный клуб «Калуга» отправился в Крымск

Сильнейшая команда региона прибыла в Краснодарский край. ФК «Калуга» проведет на базе спортивного комплекса «Гигант» вторые тренировочные сборы.

В ближайшие две недели подопечные Дмитрия Хомухи продолжат готовиться к весенней части сезона. В Крымске калужане проведут еще два контрольных матча.

Напомним, что команда из областной столицы поделила по итогам первой части сезона первое место с белгородским «Салютом».

Первый официальный матч калужане сыграют 2 апреля в Липецке против местного «Металлурга».

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