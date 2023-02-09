Юные хоккеисты «Калуги» выиграли во Владимире

В четверг, 9 февраля, хоккейный клуб «Калуга» провел очередной матч в юниорской хоккейной лиге. Во Владимире наша команда победила местную команду «Русич» со счетом 3:1. Фото опубликовал губернатор Владислав Шапша.

Эта победа позволила калужанам подняться на второе место в турнирной таблице.

- Когда в мае принимали решение о создании юниорской хоккейной команды Калужской области, верили в наших ребят, - прокомментировал Шапша. - И результаты отличные. Яркая игра, блестящие победы, полные залы болельщиков.

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