Калужские биатлонисты завоевали четыре путевки на первенство России

В Калуге воспитанники спортивной школы «Старт» показали хорошие результаты на первенстве Центрального федерального округа по биатлону в Смоленской области. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Поздравляю Анастасию Асмолову, Киру Шмотину, Артема Скударнова, Виктора Зенова и, конечно же, их тренера Алексея Владимировича Супрова, - говорится в сообщении главы администрации.

Калужские спортсмены получили путевки на первенство России, которое пройдет в Пермском крае.

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