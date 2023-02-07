Калужскую «Лыжню России» отложили из-за дефицита снега
В ближайшую субботу, 11 февраля, в Калужской области должна была пройти 41-я «Лыжня России». Однако соревнования отложили на неопределенный срок из-за дефицита снега, сообщили вечером 6 февраля в министерстве спорта региона.
Лыжников позовут на старт в одни из следующих выходных, если позволит погода.
В прошлом году на подобные соревнования собралось около 3000 участников.
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