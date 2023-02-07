Калужскую «Лыжню России» отложили из-за дефицита снега

В ближайшую субботу, 11 февраля, в Калужской области должна была пройти 41-я «Лыжня России». Однако соревнования отложили на неопределенный срок из-за дефицита снега, сообщили вечером 6 февраля в министерстве спорта региона.

Лыжников позовут на старт в одни из следующих выходных, если позволит погода.

В прошлом году на подобные соревнования собралось около 3000 участников.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.