Юные калужские батутисты завоевали золотые медали в Москве
На днях в Москве прошли соревнования по прыжкам на батуте, на которых успехов добились юные спортсмены из Калуги. Об этом сообщили 2 февраля в федерации прыжков на батуте Калужской области.
По программе третьего спортивного разряда в категории 7-8 лет золото выиграл Александр Викулов.
Также первое место по программе первого юношеского разряда в категории 9-10 лет у Прохора Кузнецова.
Серебряные медали завоевали Артем Михеев (11-12 лет) и Елизавета Слепушова (9-10 лет). Бронза – у Арсения Токарева (7-8 лет).
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