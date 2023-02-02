Юные калужские батутисты завоевали золотые медали в Москве

На днях в Москве прошли соревнования по прыжкам на батуте, на которых успехов добились юные спортсмены из Калуги. Об этом сообщили 2 февраля в федерации прыжков на батуте Калужской области.

По программе третьего спортивного разряда в категории 7-8 лет золото выиграл Александр Викулов.

Также первое место по программе первого юношеского разряда в категории 9-10 лет у Прохора Кузнецова.

Серебряные медали завоевали Артем Михеев (11-12 лет) и Елизавета Слепушова (9-10 лет). Бронза – у Арсения Токарева (7-8 лет).

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