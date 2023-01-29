Юниоры ХК "Калуга" порадовали губернатора игрой

В воскресенье, 29 января, в Калуге состоялся принципиальный матч в юниорской хоккейной лиге.

ХК "Калуга" на последних минутах со счетом 3:2 вырвали победу из рук команды "Тамбова".



- Ну, ребята, порадовали игрой! А какая эмоциональная развязка! - выразил свое восхищение губернатор области Владислав Шапша. - Спасибо, парни, за красивую игру. Заслуженная победа!





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