Юниоры ХК "Калуга" порадовали губернатора игрой
В воскресенье, 29 января, в Калуге состоялся принципиальный матч в юниорской хоккейной лиге.
ХК "Калуга" на последних минутах со счетом 3:2 вырвали победу из рук команды "Тамбова".
- Ну, ребята, порадовали игрой! А какая эмоциональная развязка! - выразил свое восхищение губернатор области Владислав Шапша. - Спасибо, парни, за красивую игру. Заслуженная победа!
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