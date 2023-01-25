Футбольный клуб «Калуга» опубликовал календарь на вторую часть сезона
В среду, 25 января, по результатам жеребьевки стал известен календарь футбольного клуба «Калуга» в весенне-летней части сезона во Второй лиге.
Первый в 2023 году матч калужане проведут в Липецке с местным «Металлургом» 2 апреля.
Стартовый поединок на домашнем поле «Калуга» сыграет 8 апреля с курским «Авангардом».
Календарь ФК «Калуга» в весенней части сезона.
- 1-й тур. 2 апреля воскресенье. «Металлург» Липецк – ФК «Калуга»
- 2-й тур. 8 апреля (суббота). ФК «Калуга» - «Авангард» Курск
- 3-й тур. 15 апреля (суббота). «Родина-2» Москва - «Калуга» Калуга
- 4-й тур. 22 апреля (суббота). ФК «Калуга» Калуга – ФК «Рязань»
- 5-й тур. 29 апреля (суббота). «Сахалинец» Москва – ФК «Калуга»
- 6-й тур. 5 мая (пятница). ФК «Калуга» - «Динамо-Брянск»
- 7-й тур. 10 мая (среда). «Авангард» Курск – ФК «Калуга»
- 8-й тур. 15 мая (понедельник). ФК «Калуга» - «Родина-2»
- 9-й тур. 21 мая (воскресенье). ФК «Рязань» – ФК «Калуга»
- 10-й тур. 28 мая (воскресенье). ФК «Калуга» - «Сахалинец» Москва
- 11-й тур. 4 июня (воскресенье). «Динамо-Брянск» – ФК «Калуга»
- 12-й тур. 10 июня (суббота). ФК «Калуга» - «Металлург» Липецк
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