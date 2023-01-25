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Футбольный клуб «Калуга» опубликовал календарь на вторую часть сезона

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2023 10:14 0 67
Футбольный клуб «Калуга» опубликовал календарь на вторую часть сезона

В среду, 25 января, по результатам жеребьевки стал известен календарь футбольного клуба «Калуга» в весенне-летней части сезона во Второй лиге.

Первый в 2023 году матч калужане проведут в Липецке с местным «Металлургом» 2 апреля.

Стартовый поединок на домашнем поле «Калуга» сыграет 8 апреля с курским «Авангардом».

Календарь ФК «Калуга» в весенней части сезона.

  • 1-й тур. 2 апреля воскресенье. «Металлург» Липецк – ФК «Калуга»
  • 2-й тур. 8 апреля (суббота). ФК «Калуга» - «Авангард» Курск
  • 3-й тур. 15 апреля (суббота). «Родина-2» Москва - «Калуга» Калуга
  • 4-й тур. 22 апреля (суббота). ФК «Калуга» Калуга – ФК «Рязань»
  • 5-й тур. 29 апреля (суббота). «Сахалинец» Москва – ФК «Калуга»
  • 6-й тур. 5 мая (пятница). ФК «Калуга» - «Динамо-Брянск»
  • 7-й тур. 10 мая (среда). «Авангард» Курск – ФК «Калуга»
  • 8-й тур. 15 мая (понедельник). ФК «Калуга» - «Родина-2»
  • 9-й тур. 21 мая (воскресенье). ФК «Рязань» – ФК «Калуга»
  • 10-й тур. 28 мая (воскресенье). ФК «Калуга» - «Сахалинец» Москва
  • 11-й тур. 4 июня (воскресенье). «Динамо-Брянск» – ФК «Калуга»
  • 12-й тур. 10 июня (суббота). ФК «Калуга» - «Металлург» Липецк

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2023 10:14 0 67
Тэги: спорт футбол фк калуга
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