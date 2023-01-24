Калужские хоккеисты сыграют с «Тамбовом»
В ближайшее воскресенье, 29 января, хоккеисты «Калуги» сыграют очередной матч в рамках юниорской лиги, сообщили в региональном министерстве спорта.
Во Дворце спорта наша команда сыграет с «Тамбовом».
На данный момент «Калуга» занимает третью строчку в турнирной таблице, а их соперник – четвертую.
Игра начнется в 14:00. Вход на трибуны свободный.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!