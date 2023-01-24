Калужские хоккеисты сыграют с «Тамбовом»

В ближайшее воскресенье, 29 января, хоккеисты «Калуги» сыграют очередной матч в рамках юниорской лиги, сообщили в региональном министерстве спорта.

Во Дворце спорта наша команда сыграет с «Тамбовом».

На данный момент «Калуга» занимает третью строчку в турнирной таблице, а их соперник – четвертую.

Игра начнется в 14:00. Вход на трибуны свободный.

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