Футбольный клуб «Калуга» вышел из отпуска
В пятницу, 20 января, в Калуге футболисты клуба «Калуга» провели первую тренировку после зимнего отпуска.
Занятие прошло на тренировочной площадке «Орбита».
В ближайшее время из стана команды может появиться информация о кадровых изменениях.
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