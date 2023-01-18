Губернатор Калужской области оплатил 2000 швейцарских франков штрафа за гимнаста Z

Во вторник, 17 января, состоялась встреча Губернатора региона Владислава Шапши и воспитанника обнинской спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной Иваном КУЛЯКОМ.

Напомним, что наш гимнаст был дисквалифицирован на год за выступление на этапе Кубка мира в Дохе в соревнованиях на параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.

О том, как сейчас чувствует себя Иван Куляк нам рассказала директор СШОР Ларисы Латыниной Ольга КОРКАЧ.

- Вопрос дисквалификации сегодня не актуален, потому что все спортсмены страны не допущены до международных стартов. Иван тренируется и очень старается не выставлять свой поступок, как геройство. Он очень скромный парень, хороший добрый человек. Тренируется и понимает, что сейчас главная его задача выходить на помост и выступать. И, когда это станет возможным, медалями защитить честь своей страны, как сейчас молодые ребята защищают наши границы. И это в настоящий момент главная мотивация - оставаться в обойме лучших гимнастов России, - отметила Ольга Коркач. - Вопрос запрета выступлений внутри страны тоже разрешился, Иван может выступать на официальных стартах министерства спорта России. Главное сейчас – психологически не сломаться. Просто тренироваться и понимать, что надо быть готовым к будущим выступлениям.

Мы попросили Коркач связать нас с Куляком, чтобы расспросить его лично, но директор тактично отказалась.

- Ивана сейчас надо оставить в покое, чтобы он просто работал и не отвлекался, - говорит Коркач. - Поступок его был мужской. Ведь специальная военная операция началась 24 февраля, а Ваня выступал в Дохе с 27 февраля по 6 марта. Тогда еще немногие высказывали свою позицию. Его реакция была одной из первых. И по возвращнии в страну поддержка губернатор Владислава Шапши была первой. Последствия мы все знаем, но это уже сейчас мало кого волнует.

Огромная благодарность губернатору Владиславу Шапше, - несмотря на все попытки, Ольга Коркач все-таки не смогла сдержать эмоций. - Для меня это просто космос какой-то. 2000 швейцарских франков для Ивана - немаленькая сумма. А губернатор из своих средств оплатил этот счет. Это крутой поступок.

Мы все часто критикуем и говорим не самые приятные слова про власть, но я очень горжусь, что в Калужской области всё по-другому. Руководители у нас не формальные, они настоящие.

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