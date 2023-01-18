В Калуге назначен новый директор гребной школы

Спортивную школу олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова в Калуге возглавил Владимир Суярко. Об этом в среду, 18 января, сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Прежде он трудился в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, был заместителем директора спортивной школы по футболу «Калуга», - пояснил Сердюков.

Ранее школой гребли руководил Евгений Никишин.

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