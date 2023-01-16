В Калуге затянулось строительство футбольного манежа

В Калуге на Тульском шоссе с осени 2020 года строят футбольный манеж, однако работы до сих пор выполнены лишь на 35%. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в правительстве Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша поручил своему заместителю Ольге Ивановой и руководству министерства спорта области в кратчайшие сроки найти возможности завершить строительство.

- Надо оперативно найти нового подрядчика и организовать работу необходимым образом, - заявил губернатор.

Проблемы у подрядчика возникли еще в прошлом году. Строительство останавливалось. Власти заявляли, что причиной этому стал рост цен на стройматериалы.

Манеж у тренировочной базы «Спутник» должен включать футбольное поле, раздевалки, душевые, тренажерный и фитнес-залы, конференц-зал и другие помещения. Общая площадь крытого футбольного манежа – более 9000 квадратных метров. Вместимость трибун – 500 человек.

Сдать манеж обещали в 2022 году.

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