Калужские хоккеисты победили в Москве

В субботу, 14 января, хоккейный клуб «Калуга» провел контрольный матч. В Москве наши спортсмены встречались против местной команды «Метеор».

Калужане в течение всего матча владели инициативой. После первого периода подопечные тренера Александра Кудинова вели со счетом 2:1. Во втором игровом отрезке наши хоккеисты забили еще одну шайбу.

Третий период получился крайне результативным. В итоге матч завершился со счетом 9:5 в пользу калужан. Таким образом, наши хоккеисты поздравили Александра Кудинова, которому сегодня исполнилось 35 лет.

Дубли сделали Григорий Батареев и Богдан Абушенко. Еще по одной шайбе забили Никита Макаренков, Денис Ромадин, Данила Новиков, Данила Кидяйкин и Иван Наумов.

29 января хоккейный клуб «Калуга» в дворце спорта «Центральный» сыграет с ХК «Тамбов». Встреча начнется в 14:00.

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