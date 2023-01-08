В Калуге прошли соревнования по мини-футболу

В областной столице состоялся рождественский турнир на призы футбольного клуба «Калуга».

За медали боролись девятилетние спортсмены.

В турнире приняли участие команды из Калуги, Перемышля, Обнинска, Людиново и Жукова.

Было сыграно всего 11 матчей. За играми наблюдали сотни болельщиков.

В итоге шестое место заняли спортсмены жуковского «Возрождения». Они уступили в серии послематчевых пенальти перемышельскому «Авангарду».

В шаге от наград остановился людиновский «Триумф». Бронзовые медали выиграли футболисты обнинской СШОР Ларисы Латыниной.

В финале команда спортивной школы «Калуга» уступила со счетом 0:2 «Торпедо». Футболисты из областной столицы и стали победителями рождественского турнира.

- От лица ФК «Калуга» хочется поблагодарить каждую из команд, спортсменов и тренеров, - отметил на награждении исполнительный директор ФК «Калуга» Юрий Дубровин. – Также большое спасибо родителям. Без всех вас сегодняшний турнир бы не удался. Все мы внесли частичку заряда положительных эмоций в этот прекрасный спортивный праздник. Ждем всех в следующем году на рождественском турнире на призы ФК «Калуга»!

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