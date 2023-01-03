В Калуге пройдет рождественский футбольный турнир
В областной столице в пятницу, 6 января, состоится рождественский турнир на призы ФК «Калуга».
За победу поспорят команды СШ «Торпедо» (Калуга), СШ «Калуга», СШОР «Триумф» (Людиново), ДЮСШ «Авангард» (Перемышль), СШОР Ларисы Латыниной (Обнинск).
Соревнования начнутся в полдень в зале спортивного комплекса «Анненки».
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