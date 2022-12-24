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Участник Олимпийских игр встретился с калужскими школьниками

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2022 12:40 0 232
Участник Олимпийских игр встретился с калужскими школьниками

В четверг, 22 декабря, учащиеся средней образовательной школы №51 в областной столице смогли задать любые вопросы мастеру спорта России международного класса по горнолыжному спорту Александру Андриенко.

Участник последних Олимпийских игр в Пекине приехал в Калугу между соревнованиями на один день. 

Как сообщает региональное министерство спорта, школьники задали достаточно много вопросов. 

Так, ребята узнали, что если бы не горные лыжи, Александр занимался бы горными лыжами. Иногда спортсмен играет в Counter-Strike, за последние 5 лет он  проведет Новый год дома. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2022 12:40 0 232
Тэги: спорт олимпиада андриенко
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