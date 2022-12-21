В Калуге опубликовали архивные фото на день рождения баскетбола
В среду, 21 декабря, исполнился 131 год баскетболу.
Эту игру в 1891 году придумал в американском городе Спрингфилд канадец Джеймс Нейсмит.
В 1906 году первый официальный баскетбольный матч прошел в России. В начале 1920-х годов баскетбол становится частью преподавания физкультуры в советских школах.
По случаю праздника Архив новейшей истории Калужской области выложил раритетные фотографии.
На первых двух снимках баскетболисты во время игры, проходившей на празднике «День молодежи» на Театральной площади в Калуге. 1997 год.
Дальше команда учащихся 8-летней школы №3 г. Козельск. Первенство области по баскетболу среди детско-юношеских спортивных школ. 29.11.1970 г.
Также публикуется фото учащихся средней школы № 1 г. Обнинска. 1970 год.
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