В Калуге опубликовали архивные фото на день рождения баскетбола

В среду, 21 декабря, исполнился 131 год баскетболу.

Эту игру в 1891 году придумал в американском городе Спрингфилд канадец Джеймс Нейсмит.

В 1906 году первый официальный баскетбольный матч прошел в России. В начале 1920-х годов баскетбол становится частью преподавания физкультуры в советских школах.

По случаю праздника Архив новейшей истории Калужской области выложил раритетные фотографии.

На первых двух снимках баскетболисты во время игры, проходившей на празднике «День молодежи» на Театральной площади в Калуге. 1997 год.

Дальше команда учащихся 8-летней школы №3 г. Козельск. Первенство области по баскетболу среди детско-юношеских спортивных школ. 29.11.1970 г.

Также публикуется фото учащихся средней школы № 1 г. Обнинска. 1970 год.

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