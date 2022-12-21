В Калуге проложили лыжную трассу в сквере Волкова

В сквере Волкова в Калуге проложили лыжную трассу. Об этом в среду, 21 декабря, рассказали в управлении спорта и молодежной политики городской управы.

- Посетить ее могут все желающие! – говорится в сообщении управления.

Кататься калужанам предлагают вдоль забора, которым обнесено футбольное поле.

Схема трассы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.