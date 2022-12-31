В Калуге новогодний забег пройдет утром 1 января

Утром 1 января любители бега соберутся на набережной Яченского водохранилища в Калуге.

Участники пробегут 2023 метра в честь нового года. Но тех, кому эта дистанция покажется маленькой, никто останавливать не будет – можно бежать дальше вокруг всего водохранилища.

Регистрация начнется в 10:00 в районе вертолетной площадки. Старт забега – в 11:00.

Все финишировавшие получат по медали.

Отметим, что в 2021 году в таком мероприятии 1 января участвовало около 100 человек, в 2022 – около 500.

Такие медали получат участники 1 января 2023 года.

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