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В Калуге опубликовали адреса 11 уличных катков

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 16.12.2022 14:59 0 817
В Калуге опубликовали адреса 11 уличных катков

В Калуге уже подготовили 11 уличных катков. О завершении работ в пятницу, 16 декабря, сообщил городской голова Дмитрий Денисов

- Кататься можно при температуре ниже нуля градусов, - отметил он. - В новогодние праздники катки будут работать по расписанию выходного дня.

На четырех катках введено расписание. Остальное работают все время.

  • Пл. Маяковского, по будням – с 16:00 до 22:00, по выходным – с 11:00 по 22:00,
  • Ул. Жукова, 3 – по будням – с 14:00 до 22:00, по выходным – с 11:00 по 22:00,
  • Ул. Никитина, 121 – по будням – с 14:00 до 22:00, по выходным – с 11:00 по 22:00,
  • Ул. Спартака, 9 – с 14:00 до 20:30 (понедельник, среда, пятница), с 14:00 до 19:00 (вторник, четверг), с 13:00 до 20:30 (суббота), с 15:00 до 20:30 (воскресенье),
  • Ул. Кубяка, 2-6,
  • Ул. Ольговская, 17,
  • П. Мстихино,
  • Пер. Чичерина, 24,
  • Д. Лихун,
  • Ул. Суворова, 69,
  • Мкр. Куровской.

Каток на площади Старый Торг обещают открыть 30 декабря.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 16.12.2022 14:59 0 817
Тэги: спорт
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